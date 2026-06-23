En medio de las restricciones en el suministro de gas natural que afectan a parte de las estaciones de servicio, desde la Cámara de Expendedores de Combustibles explicaron que la situación responde al esquema de contratación vigente y aseguraron que, por el momento, no existe riesgo de desabastecimiento de GNC en Mar del Plata.

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Señalaron que las limitaciones alcanzan únicamente a las estaciones que operan con contratos de transporte interrumpible, mientras que aquellas que cuentan con transporte firme continúan recibiendo gas con normalidad.

"Las estaciones pagan durante todo el año por ese transporte firme y ahora obtienen esa ventaja. El que tiene transporte interrumpible no vende nada cuando se aplican restricciones, mientras que el que contrató capacidad firme puede seguir operando", explicaron.

Según indicaron, alrededor del 60% de las estaciones de GNC de la ciudad cuentan con este tipo de contratación, lo que permite cubrir la totalidad de la demanda actual.

"Hoy las ventas de GNC han bajado muchísimo. Las estaciones que tienen transporte firme tienen capacidad suficiente para abastecer el 100% del mercado local, por lo que nadie se queda sin cargar combustible", afirmó.

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Asimismo, remarcó que el sistema prioriza el suministro a los usuarios residenciales y advirtió que un eventual agravamiento de la situación podría derivar en nuevas restricciones.

"El consumo domiciliario tiene la máxima prioridad. Mientras la capacidad firme de las estaciones alcance para cubrir la demanda, el abastecimiento está garantizado", concluyó.