La ciudad será escenario de un encuentro inédito para la industria marítima nacional. Del 17 al 19 de septiembre se realizará la primera edición de la Feria Internacional Portuaria Argentina (FIP 2026), un evento que buscará posicionarse como uno de los principales espacios de negocios, innovación y debate para el sector.

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La feria tendrá lugar en las instalaciones del Sheraton Mar del Plata Hotel y contará con una participación estimada de más de 1.500 profesionales y ejecutivos vinculados a la actividad portuaria, logística, energética, naval y pesquera.

Impulsada por la Fundación Desarrollo Portuario Argentino, la iniciativa nace con el objetivo de vincular la infraestructura portuaria con las distintas cadenas de valor que sostienen las exportaciones del país.

La propuesta reunirá a representantes de los sectores de logística, energía, industria naval, pesca, innovación tecnológica y formación de recursos humanos, con una agenda orientada a promover inversiones, intercambios comerciales y actualización profesional.

Uno de los puntos destacados del encuentro será la incorporación del debate impulsado por la Blue Ports Initiative, promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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Durante la feria, especialistas y delegados internacionales presentarán un diagnóstico técnico sobre la situación de los puertos argentinos y una hoja de ruta para avanzar en modelos de gestión más sostenibles.

Además, la Secretaría de Pesca de la Nación acompañará la iniciativa como actor clave para fortalecer la vinculación entre las políticas públicas y los mercados internacionales.

La programación abordará algunos de los principales desafíos que enfrenta actualmente la actividad portuaria.

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Entre los temas previstos figuran el papel estratégico de los puertos en la explotación de recursos del Atlántico Sur, la conectividad necesaria para potenciar la producción de hidrocarburos, agroalimentos y minerales, así como la modernización de la industria naval.

También habrá espacios dedicados a la automatización operativa y a la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la trazabilidad y gestión de cargas.

Los organizadores señalaron que la propuesta buscará diferenciarse de los congresos tradicionales mediante una fuerte integración con el territorio.

Las dos primeras jornadas estarán dedicadas a conferencias, rondas de negocios y espacios de networking, entre ellos la denominada "Mesa del Atlántico", destinada a CEOs y tomadores de decisiones.

La última jornada incluirá visitas técnicas guiadas por instalaciones portuarias de Mar del Plata, con recorridos por astilleros, muelles pesqueros y terminales logísticas.