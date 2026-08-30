Más de 30 deportistas de Mar del Plata formarán parte de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y recibirán una beca de la Municipalidad de General Pueyrredon para acompañar su participación en el certamen internacional.

Ads

La asistencia será otorgada a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) a cada uno de los atletas locales que integren la delegación. La competencia se desarrollará entre el 12 y el 26 de septiembre y reunirá aproximadamente a 4.000 representantes de 15 países en más de 60 disciplinas.

Santa Fe será la sede principal, mientras que también habrá actividad en Rosario, Rafaela, Recreo, Buenos Aires y Mar del Plata. En el caso de la ciudad, recibirá las pruebas correspondientes al surf.

En la previa del torneo, parte de la delegación marplatense mantuvo un encuentro con el intendente Agustín Neme y el presidente del EMDER, Sebastián D’Andrea. Allí conversaron sobre las competencias que afrontarán y la representación de la Argentina y de Mar del Plata en el evento.

Participaron de la reunión los atletas Damián Jajarabilla, Ivo Cassini, Sofía Luna, Auka Sosa, Agustín Scenna, Isabella Assmann, Tiago Muñoz y Alma Coletta Spada. También estuvieron los entrenadores Leonardo Malgor, de atletismo; Mariana Montes, de saltos ornamentales; y Lucina Simón, de natación artística.

Ads

La representación marplatense abarcará una amplia variedad de deportes. Auka Sosa competirá en saltos ornamentales; Julia Sepúlveda, en taekwondo; Damián Jajarabilla, en tiro con arco; y Matías Dell Olio, en skate. En squash estarán Leandro Romiglio y Antonela Falcione.

En triatlón fue confirmado Tiago Muñoz, mientras que Iván Anzaldo y Federica Carletto figuran como suplentes. El remo tendrá a Agustín Scenna, Clara Galfré y Guadalupe Salas, además de Santiago Ferrer Ferrero en la modalidad Coastal.

Micaela Siri, Tobías Iván González y Ken Kuwada competirán en patín. Por su parte, el atletismo contará con Micaela Levaggi, Diego Lacamoire, Belén Casetta, Agustín Carril, Franco Peidón, Tomás Olivera y Sofía Luna.

Ads

También habrá una importante presencia en disciplinas acuáticas. Ulises Saravia, Guido Buscaglia, Catalina Dos Santos y Matías Chaillou participarán en natación; Ivo Cassini lo hará en aguas abiertas; Morena Basso, en natación artística; y Octavio Salas integrará el seleccionado de water polo.

Mar del Plata tendrá además representación en las pruebas de surf que se desarrollarán en la propia ciudad. Thiago Passeri participará en Open; Francisco Surfiel Gil, en Longboard; Isabella Assmann y Emiliano Tabaré, en Bodyboard; y Alma Coletta Spada, en SUP.

La nómina local todavía podría ampliarse, debido a que resta definir la integración definitiva de los seleccionados de vóley, beach volley, pádel y hockey.

Además de los competidores, entrenadores, árbitros, jueces y oficiales marplatenses formarán parte de las diferentes actividades previstas durante los Juegos.

Los Suramericanos reunirán a representantes de 15 países y marcarán el comienzo de un nuevo ciclo olímpico para numerosos deportistas del continente. En ese escenario, Mar del Plata tendrá una delegación numerosa y, al mismo tiempo, ocupará un lugar dentro del calendario de competencias al funcionar como subsede del certamen.

Puede interesarte