La Municipalidad de General Pueyrredon puso en marcha un plan de reparación de pavimentos de hormigón que contempla la renovación de 12.000 metros cuadrados en diferentes puntos de Mar del Plata.

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Las tareas son ejecutadas a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) y apuntan principalmente a reconstruir losas deterioradas en sectores de gran circulación, esquinas estratégicas y badenes.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en Colinas de Peralta Ramos y Punta Mogotes, donde está prevista la colocación de más de 1.100 metros cuadrados de nuevo hormigón.

Según el cronograma, posteriormente las obras avanzarán sobre San Juan, entre Juan B. Justo y Colón; Italia, entre Juan B. Justo y Matheu; Funes y San Lorenzo; y diferentes puntos de los barrios Villa Primera, San Carlos, Termas Huinco y Peralta Ramos Oeste.

El procedimiento consiste en retirar el pavimento deteriorado, acondicionar y compactar la base y posteriormente colocar el nuevo hormigón. Una vez realizado el trabajo, el material necesita siete días consecutivos de fraguado y secado antes de habilitar nuevamente la circulación.

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Debido a las intervenciones, habrá cortes totales o reducciones temporales de calzada en algunos sectores. Desde el Municipio solicitaron a conductores y vecinos circular con precaución y respetar los vallados y la señalización para evitar daños sobre el hormigón recientemente colocado.

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