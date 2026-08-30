En un edificio del microcentro se movilizó este domingo por la mañana a los servicios de emergencia de la ciudad.

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El hecho ocurrió pasadas las 11:30 en un departamento del segundo piso del edificio "San Marino V", ubicado en la calle Las Heras al 2500.

Tras una alerta emitida por la central de emergencias 911, una dotación del Cuartel Centro de Bomberos acudió al lugar.

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Al arribar, el personal constató una densa columna de humo que emanaba por las hendiduras del departamento F del segundo piso. Ante la emergencia y de forma preventiva, los efectivos procedieron a la evacuación total del inmueble, un bloque de diez pisos que cuenta con nueve unidades por planta.

Para ingresar a la propiedad, los bomberos debieron forzar la puerta de acceso equipados con equipos de respiración autónoma. Una vez en el interior, desplegaron una línea de ataque hacia el sector del lavadero, donde se concentraba el foco ígneo, y lograron sofocar las llamas rápidamente evitando que el fuego se propagara al resto de los ambientes.

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Al momento del siniestro, los propietarios de la unidad no se encontraban en el lugar, por lo que las actuaciones se realizaron con la presencia del encargado del edificio.

La intervención concluyó sin que se registraran heridos ni necesidad de traslados médicos. En cuanto a las pérdidas materiales, se reportó un ahumamiento generalizado en la vivienda y daños focalizados en el lavadero producto de las altas temperaturas.

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