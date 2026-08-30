Mar del Plata tendrá un domingo agradable, especialmente durante las horas de la tarde, con una temperatura máxima estimada en 17°C. En cuanto a la mínima, se ubica entre los 6°C y 10°C aproximadamente.

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Durante la mañana se espera cielo entre algo y parcialmente nublado, con ambiente fresco en las primeras horas. Con el correr del día, la temperatura irá aumentando y por la tarde alcanzará su punto máximo, con presencia de sol por momentos.

El viento soplará predominantemente del sector norte y noroeste, con intensidad leve a moderada. La probabilidad de precipitaciones será baja durante la mayor parte de la jornada.

La humedad será más elevada durante las primeras horas y disminuirá hacia la tarde, cuando podría ubicarse cerca del 50% al 60%.

Por la noche, la temperatura descenderá hasta rondar los 12°C o 13°C y podría registrarse un aumento de la nubosidad.

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