Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), cuyos resultados fueron presentados en Mar del Plata, reveló que el 46% de los hogares con personas mayores registró ingresos insuficientes durante el período 2024-2025.

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Los resultados fueron expuestos en la ciudad en el marco del congreso de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (SAGG). El trabajo, denominado “Vivir y envejecer en contextos de desigualdad”, analiza la evolución de las condiciones de vida de las personas de 60 años o más entre 2017 y 2025.

El 46% registrado representa el nivel más elevado de insuficiencia de ingresos de toda la serie y supone un crecimiento de cinco puntos porcentuales respecto del período 2022-2023. El indicador refleja la percepción de los hogares respecto de si sus ingresos alcanzan para afrontar sus consumos y gastos habituales.

Las diferencias se profundizan de acuerdo con el nivel socioeconómico. Entre los hogares pertenecientes al estrato muy bajo, la insuficiencia alcanza al 71,1%, mientras que en el sector bajo se ubica en el 55,2%. Incluso en el nivel medio alto, un 13% manifiesta que sus recursos económicos no resultan suficientes.

La alimentación es otro de los aspectos en los que se registró un deterioro. La inseguridad alimentaria entre los adultos mayores aumentó del 12,3% en 2017-2019 al 18,4% en 2024-2025. En el estrato socioeconómico muy bajo llega al 39,1%, mientras que en el medio alto afecta al 1,1%.

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Las dificultades económicas también repercuten directamente en la salud. El 35,2% de los hogares con personas mayores debió postergar o resignar consultas médicas o la compra de medicamentos por falta de recursos, el porcentaje más alto registrado hasta el momento y alrededor de diez puntos superior al del bienio anterior. En los sectores de menores recursos, el problema alcanza al 55%.

A esto se suma que el 21,3% de los hogares dejó de pagar al menos un servicio básico por motivos económicos, proporción que asciende al 39,4% entre los sectores más vulnerables.

El relevamiento también muestra problemas relacionados con las condiciones habitacionales: el 11,8% de las personas mayores vive en viviendas con deficiencias estructurales, porcentaje que escala al 27,5% en los estratos más desfavorecidos. Además, el 25,2% presenta carencias vinculadas con el acceso al agua corriente, gas o saneamiento.

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En paralelo, la cobertura mediante programas estatales de transferencia de ingresos o asistencia alimentaria disminuyó desde alrededor del 30% durante la pandemia hasta el 26,8% en el último período analizado. En los hogares pertenecientes al estrato socioeconómico más bajo llega al 42,4%.

El informe también evaluó la utilización del PAMI. Durante 2025, el 74% de sus afiliados recurrió a la obra social para recibir atención médica y el 70% para acceder a medicamentos. El 61,7% calificó positivamente la atención médica, mientras que la valoración favorable de la cobertura de remedios quedó por debajo del 50%.

Otro de los indicadores que encendió las alertas está relacionado con la salud mental. El 34% de las personas mayores presenta una alta sintomatología ansiosa y depresiva, cuando anteriormente el indicador se ubicaba en el 19,5%. Entre quienes pertenecen al estrato socioeconómico muy bajo, el problema alcanza aproximadamente a la mitad de la población.

Solange Rodríguez Espínola, coordinadora del informe, explicó que el objetivo del estudio es aportar un diagnóstico que pueda servir como base para el desarrollo de políticas públicas. La especialista remarcó que las dificultades económicas, sanitarias y psicológicas se presentan de manera simultánea y profundizan las desigualdades durante la vejez.

El documento, elaborado a partir de la Encuesta de la Deuda Social Argentina, advierte así sobre un deterioro reciente en distintos indicadores vinculados con la calidad de vida de los adultos mayores y plantea la necesidad de fortalecer los ingresos, facilitar el acceso a la atención sanitaria y los medicamentos y ampliar las redes de acompañamiento y apoyo.

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