Durante la madrugada, personal del Comando de Patrullas Norte aprehendió a tres hombres en la zona de la Rambla, luego de ser sorprendidos realizando pintadas sobre pilares estructurales exteriores del Casino Central.

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El procedimiento se registró cuando los efectivos realizaban recorridas preventivas en la parte posterior del complejo y observaron a uno de los sujetos pintando un pilar, mientras otros dos permanecían en las inmediaciones.

Al intervenir, los agentes interceptaron e identificaron a los tres hombres. En la inspección del lugar se constató que habían sido intervenidos siete pilares con distintas inscripciones, que conformaban la leyenda “D.E.M.A.K.R.A.D.”.

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En el operativo se secuestraron latas de pintura en aerosol de diversos colores y picos pulverizadores, presuntamente utilizados para realizar las pintadas.

Los aprehendidos, de 25, 28 y 29 años, fueron trasladados a la Subcomisaría Casino, donde intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo Jorge De La Canale. Se dispuso la formación de causa por el delito de “daño”, el secuestro de los elementos utilizados y la notificación a los imputados, junto con las diligencias de rigor y su presentación ante sede tribunalicia.

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