Sorprendieron a tres sujetos pintando pilares del Casino Central durante la madrugada
Fueron aprehendidos y en su poder secuestraron aerosoles. Quedaron imputados por el delito de daño.
Durante la madrugada, personal del Comando de Patrullas Norte aprehendió a tres hombres en la zona de la Rambla, luego de ser sorprendidos realizando pintadas sobre pilares estructurales exteriores del Casino Central.
El procedimiento se registró cuando los efectivos realizaban recorridas preventivas en la parte posterior del complejo y observaron a uno de los sujetos pintando un pilar, mientras otros dos permanecían en las inmediaciones.
Al intervenir, los agentes interceptaron e identificaron a los tres hombres. En la inspección del lugar se constató que habían sido intervenidos siete pilares con distintas inscripciones, que conformaban la leyenda “D.E.M.A.K.R.A.D.”.
En el operativo se secuestraron latas de pintura en aerosol de diversos colores y picos pulverizadores, presuntamente utilizados para realizar las pintadas.
Los aprehendidos, de 25, 28 y 29 años, fueron trasladados a la Subcomisaría Casino, donde intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo Jorge De La Canale. Se dispuso la formación de causa por el delito de “daño”, el secuestro de los elementos utilizados y la notificación a los imputados, junto con las diligencias de rigor y su presentación ante sede tribunalicia.