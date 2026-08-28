Mar del Plata puso en marcha una nueva capacitación destinada a cuidadoras y cuidadores de personas mayores, con el objetivo de profesionalizar una tarea cada vez más demandada y fortalecer la calidad de la atención.

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El curso, denominado CUIDARNOS, tiene una duración de cuatro meses y cuenta con cerca de 40 inscriptos. Las clases se desarrollan en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social y la formación cuenta con certificación de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

La iniciativa se complementa con la plataforma www.cuidarnos.com.ar, una herramienta pensada para vincular a familias con personas capacitadas en tareas de cuidado. El sistema permite organizar búsquedas, contrataciones, turnos, reemplazos, seguros y otros aspectos relacionados con la prestación del servicio.

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Además, incorpora herramientas de georreferenciación y seguimiento, con la intención de facilitar la coordinación de las tareas y dar mayor continuidad y seguridad a la asistencia.

La propuesta apunta a responder a una demanda que crece junto con el aumento de la expectativa de vida y la necesidad de contar con personal preparado para acompañar a personas mayores. También busca reducir la informalidad laboral, jerarquizar el trabajo de cuidados y ampliar las posibilidades de empleo para quienes se desempeñan en el sector.

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Con el inicio de esta primera cohorte, Mar del Plata se incorpora a una iniciativa que combina capacitación, tecnología y organización laboral para fortalecer la red de cuidados y mejorar el acceso de las familias a servicios especializados.