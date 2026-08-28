El presidente del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, Emiliano Recalt, recibió a autoridades de la Prefectura Mar del Plata y a veteranos de la Guerra del Atlántico Sur en el marco del ciclo Conexión Malvinas, durante un encuentro realizado en el despacho principal del cuerpo legislativo local.

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De la reunión participaron el titular de la Prefectura Mar del Plata, prefecto mayor José Cristian Abel Vigano, junto al prefecto mayor Osvaldo Aguirre y el ayudante mayor Marcirio De Los Santos, ambos excombatientes que arribaron a la ciudad para formar parte de las actividades organizadas por el Centro de Ex Combatientes.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer el vínculo institucional entre el Concejo Deliberante y la fuerza de seguridad marítima, además de poner en valor los testimonios de los veteranos a 44 años del conflicto bélico.

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Durante la jornada, se destacó el compromiso de los ex combatientes con la memoria histórica y la reivindicación pacífica de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

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