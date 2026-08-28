La Secretaría de Seguridad informó que personal de la Patrulla Municipal intervino en pleno centro, tras el aviso de un vecino que alertó sobre la presencia de un hombre generando disturbios en la vía pública.

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Al arribar al lugar, en Yrigoyen entre Luro y 25 de Mayo, los agentes identificaron al individuo, quien adoptó una actitud hostil e increpó al personal actuante. Ante esta situación, se procedió a la verificación de sus datos en el sistema informático, constatándose que registraba una restricción de acercamiento de 300 metros respecto de un comercio de la zona.

Al momento de la intervención, informaron fuentes de la Municipalidad, el sujeto se encontraba a aproximadamente 100 metros del establecimiento.

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Ante el incumplimiento de la medida vigente, el hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la autoridad competente. Se iniciaron las actuaciones de rigor correspondientes.

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