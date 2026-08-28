Mar del Plata tendrá este viernes 28 de agosto una jornada fresca, con cielo mayormente despejado y sin lluvias importantes, de acuerdo con los pronósticos actualizados.

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Durante las primeras horas del día, la temperatura mínima rondará los 6°C, por lo que el comienzo de la mañana será frío. Con el correr de las horas, el ambiente se volverá más agradable y la máxima alcanzará aproximadamente los 16°C.

La humedad se ubicará aproximadamente entre el 60% y el 70% en promedio, con valores más elevados durante la madrugada y la mañana, cuando podría superar el 80%.

Los vientos serán leves, con velocidades cercanas a los 9 kilómetros por hora y predominio del sector norte y noreste durante distintos momentos de la jornada.

No se esperan precipitaciones significativas durante el viernes, por lo que será un día favorable para actividades al aire libre, aunque será necesario salir abrigado durante la mañana.

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