El concejal del Frente Renovador Juan Manuel Cheppi presentó un proyecto de comunicación para solicitar obras en el barrio Alfar, en la zona sur de General Pueyrredon, a raíz del deterioro de la calzada en la intersección de Pacheco de Melo y Toscana.

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Según plantea la iniciativa, en ese sector se formó un bache de importantes dimensiones que genera dificultades para la circulación de vehículos y peatones y afecta la accesibilidad de los vecinos. El edil sostuvo que el estado de la calle representa un riesgo para quienes transitan habitualmente por la zona.

El proyecto también señala que, ante las condiciones del lugar, los propios vecinos habrían restringido de manera preventiva el paso por el sector. Esta situación, de acuerdo con Cheppi, también estaría complicando el ingreso de los vehículos encargados de la recolección domiciliaria de residuos.

Como consecuencia, el concejal advirtió que comenzaron a registrarse acumulaciones de basura y microbasurales, con problemas vinculados a la higiene urbana, el ambiente y las condiciones sanitarias del barrio.

Ante este escenario, Cheppi pidió conocer si las áreas municipales correspondientes realizaron relevamientos sobre el estado de la intersección y si existen trabajos previstos para reparar la calzada.

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Además, solicitó información sobre las medidas que podrían implementarse para garantizar la continuidad del servicio de recolección mientras persistan los inconvenientes viales en ese punto del Alfar.

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