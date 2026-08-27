El proyecto inmobiliario Pueblo Chapa, previsto para desarrollarse en Chapadmalal, recibió un fuerte revés por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un informe técnico de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial determinó que la iniciativa no cumple con la normativa vigente y, en consecuencia, recomendó no otorgar la Convalidación Técnica Preliminar.

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El emprendimiento contempla la creación de un barrio cerrado de más de 107 hectáreas, con 580 lotes y 647 unidades funcionales, incluyendo viviendas unifamiliares, multifamiliares y espacios comerciales. Sin embargo, el organismo provincial señaló que la zona COLM1, donde se proyecta su construcción, no admite ese tipo de desarrollo urbanístico.

Entre las principales observaciones, el informe sostiene que no existe un encuadre normativo específico que habilite el proyecto en las condiciones presentadas. También indica que los usos multifamiliares y comerciales previstos no son compatibles con la normativa urbanística vigente para ese sector.

Además, la Provincia remarcó que no pueden establecerse de manera arbitraria indicadores urbanísticos para viabilizar el emprendimiento. Cualquier modificación en ese sentido requiere un procedimiento normativo, la intervención del Municipio de General Pueyrredon y la posterior convalidación por parte del Gobierno provincial.

Otro de los puntos destacados es que la Ordenanza Municipal N.º 25.117, utilizada como respaldo para regular este tipo de barrios cerrados, no fue considerada susceptible de convalidación en los términos en que fue sancionada. El informe aclara que, mientras no exista una adecuación normativa y la correspondiente aprobación provincial, la prefactibilidad del proyecto no puede prosperar.

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### Sin obras ni venta de lotes

El documento también advierte que, aun en el caso de obtener una futura Convalidación Técnica Preliminar, esa instancia no autoriza el inicio de obras. Los procedimientos administrativos deben completarse antes de cualquier intervención sobre el territorio y cualquier avance previo será responsabilidad exclusiva del desarrollador.

Finalmente, la Provincia fue explícita al señalar que tampoco pueden formalizarse compromisos de venta de los lotes, ya que el proyecto no cuenta con las autorizaciones necesarias para avanzar como barrio cerrado ni para su comercialización.

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