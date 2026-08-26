La Secretaría de Seguridad municipal anunció la incorporación de nueve vehículos a su flota operativa con el objetivo de reforzar las tareas de prevención y optimizar la presencia en distintos puntos del distrito. La medida contempla la incorporación de siete camionetas y dos motocicletas destinadas a operativos de seguridad y guardias activas, además de la reasignación de dos móviles a la Dirección de Tránsito para fortalecer los controles en la vía pública.

Ads

El intendente Agustín Neme destacó el alcance de la iniciativa al señalar que “estamos poniendo más recursos en la calle porque nuestra prioridad es cuidar al vecino. Cada móvil, cada herramienta y cada inversión que hacemos tiene un objetivo concreto: fortalecer la prevención y tener más capacidad para actuar donde haga falta”.

En la misma línea, afirmó: “Vamos a seguir avanzando con decisión y planificación porque en esta pelea tenemos muy claro quién está enfrente, el enemigo es el delincuente”.

Puede interesarte

La incorporación de unidades forma parte de un plan integral que incluye la modernización del Anillo Digital mediante el sistema de lectura de patentes, desarrollado en conjunto con el Ministerio Público Fiscal para la detección de vehículos con dominios robados. A ello se suma la reciente entrega de 12 patrulleros -que elevan a 23 las unidades activas- y la planificación del futuro Cuerpo Motorizado, orientado a ampliar la capacidad de respuesta en el territorio.

Ads

Ads