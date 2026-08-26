Vecinos de distintos barrios de la zona sur realizaron hoy una nueva jornada de protesta frente a la Delegación Puerto, luego de distintas acciones y reclamos realizados ante el Municipio por el deterioro y la falta de servicios e infraestructura en distintos sectores de esa zona en el distrito de General Pueyrredon.

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Entre los principales reclamos se encuentran: arreglo y mejoramiento de calles, muchas de ellas intransitables y con problemas de anegamientos; reparación y ampliación de la iluminación pública; mejoras en los recorridos y frecuencias del transporte público; mayor atención y cobertura de la atención primaria de la salud; mejoramiento de la recolección de residuos y mantenimiento de los barrios; y obras de infraestructura y mantenimiento que permitan garantizar condiciones dignas y transitables.

Durante la jornada, los vecinos fueron recibidos por autoridades de la Delegación Puertos, quienes se comprometieron a comenzar, a partir del mes de septiembre, con tareas de reparación y mejoramiento en los barrios y sectores afectados.

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Los vecinos valoraron la instancia de diálogo, pero señalaron que “el compromiso deberá traducirse en respuestas concretas y soluciones efectivas”.

Al finalizar la jornada, advirtieron que, “si durante septiembre no comienzan a resolverse los problemas planteados, se profundizarán las acciones” y continuarán “organizándose para exigir al Municipio el cumplimiento de los compromisos asumidos”.

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La jornada volvió a poner en evidencia una problemática que los vecinos vienen denunciando desde hace tiempo: “El deterioro de la infraestructura y la falta de respuestas sostenidas a las necesidades de los barrios de la zona sur”.