El Municipio de General Pueyrredon estableció un nuevo criterio para el funcionamiento de las escuelas municipales ante la suspensión de clases por una alerta meteorológica. A partir del Memorandum N° 6/2026 de la Secretaría de Educación, docentes y auxiliares ya no deberán concurrir obligatoriamente a los establecimientos en estas situaciones.

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El documento establece que el personal permanecerá en disponibilidad, mientras que la Dirección de cada escuela será la encargada de evaluar las necesidades que puedan surgir y determinar las medidas correspondientes.

En el caso del personal auxiliar, las autoridades podrán convocarlo cuando resulte necesario para permanecer en la institución o realizar tareas específicas. Del mismo modo, los docentes podrán ser llamados ante situaciones de necesidad que involucren a alumnos o sus familias.

El cambio representa una modificación respecto del criterio anterior y busca establecer pautas de funcionamiento para los establecimientos municipales cuando una alerta meteorológica determine la suspensión de las actividades.

Además, las escuelas deberán garantizar la aplicación del Plan de Contingencia Pedagógica de cada institución, con el objetivo de dar continuidad a los aprendizajes durante la interrupción de las clases presenciales.

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La medida fue establecida por la Secretaría de Educación mediante el Memorandum N° 6/2026, firmado el 7 de agosto por el secretario de Educación municipal, Fernando Rizzi. El documento señala además que esta disposición reemplaza al Memorandum N° 5.

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