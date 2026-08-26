Un total de 34 instituciones de Mar del Plata reclamaron que la seguridad vuelva a ocupar un lugar prioritario en la agenda política y convocaron a los gobiernos municipal, provincial y nacional a avanzar en una estrategia conjunta.

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El planteo fue difundido a través de un documento titulado “Recuperar la Agenda de la Seguridad: un llamado urgente a toda la dirigencia política”. Entre los firmantes aparecen la UCIP, la CGT, la UOCRA, el Sindicato de Trabajadores Municipales y distintas cámaras empresarias y colegios profesionales.

Las entidades fundamentaron el pedido en datos oficiales del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED) citados en el comunicado. Según señalaron, durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 25 homicidios dolosos, frente a 17 del mismo período de 2025, lo que representa un incremento cercano al 47%.

El documento también pone el foco sobre los delitos contra la propiedad. De acuerdo con las cifras incluidas por las instituciones, durante el segundo trimestre del año se registraron 239 denuncias por robos y hurtos a comercios, un 31% más que en los tres meses anteriores.

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“La seguridad no pertenece a un partido político. Es un derecho fundamental asociado a la vida, a la integridad física, a la libertad y a la propiedad privada”, expresaron las entidades. Además, cuestionaron lo que definieron como un escaso protagonismo de parte de la dirigencia ante el crecimiento de la preocupación social.

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En el escrito también hicieron referencia a las más de 69 mil llamadas recibidas por el servicio 911 durante el primer trimestre del año y plantearon que la problemática impacta no sólo sobre los vecinos, sino también sobre el comercio, la inversión, el empleo y la actividad turística de Mar del Plata.

Si bien valoraron las medidas anunciadas recientemente por Provincia y Municipio, consideraron que resultan insuficientes frente a la magnitud de la situación. Por eso, reclamaron una política permanente y coordinada entre los tres niveles del Estado, con planificación y resultados medibles.

“Mar del Plata no puede resignarse ni naturalizar esta situación”, sostuvieron. Y concluyeron con un pedido dirigido a intendencia, Provincia, Nación, legisladores, concejales y partidos políticos: “La seguridad debe transformarse en una política de Estado”.

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