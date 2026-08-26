El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este miércoles una jornada con leve ascenso de las temperaturas en Mar del Plata, aunque con condiciones de inestabilidad en aumento hacia el cierre del día.

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Durante la mañana se prevé cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima cercana a los 8° y vientos moderados del sector norte de entre 13 y 22 km/h, sin probabilidad de precipitaciones.

En horas de la tarde, la temperatura alcanzará una máxima estimada de 15°, con cielo cubierto y un incremento en la intensidad del viento, que se ubicará entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

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Hacia la noche, el panorama meteorológico tenderá a desmejorar con la aparición de tormentas aisladas y una probabilidad de lluvias estimada entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá a valores cercanos a los 11°, con vientos del norte en disminución.

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