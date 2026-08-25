La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, informó que personal de la Patrulla Municipal intervino en pleno centro a partir de una denuncia vecinal que alertaba sobre la presencia de tres sujetos consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública e interfiriendo en la circulación peatonal.

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Al arribar al lugar, en San Martín al 2900, los agentes procedieron a realizar el control de identificación correspondiente. En ese momento, los individuos adoptaron una actitud hostil contra los inspectores y el personal policial, registrándose un episodio de resistencia al procedimiento.

Durante la intervención, uno de los involucrados intentó agredir físicamente a los efectivos y profirió insultos contra un agente, por lo que fue reducido, esposado y trasladado a la Comisaría Primera para la continuidad de las actuaciones administrativas y judiciales.

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En paralelo, se labraron las actas de constatación por obstrucción del procedimiento inspectivo y por desobediencia a la autoridad. Desde la Secretaría de Seguridad se recordó que está disponible las 24 horas la línea de WhatsApp (223 340 6177) para denuncias con ubicación, imágenes y material audiovisual.

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