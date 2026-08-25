Un ejemplar de lobo marino fue encontrado hoy en la playa del Hotel Provincial, en el sector de la escollera lindante con el Paseo Hermitage, en pleno centro de Mar del Plata. El animal se encontraba fuera del agua y presentaba una lesión visible, lo que motivó la activación del protocolo de asistencia para fauna marina.

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Según las primeras observaciones de los equipos intervinientes, se trataría de un ejemplar subantártico que no presentaba signos evidentes de extrema delgadez, por lo que no se descarta que haya salido a la costa a descansar.

No obstante, ante la presencia de la herida, se dio intervención inmediata a Defensa Civil y a personal especializado del área de Fauna de la Provincia de Buenos Aires para su evaluación y eventual asistencia veterinaria.

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Mientras se aguarda la llegada de los equipos técnicos, las autoridades solicitaron a vecinos y turistas mantener distancia del animal, evitar cualquier intento de contacto o retorno al mar y no permitir el acercamiento de mascotas, con el objetivo de preservar su bienestar y seguridad.

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