El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo local brinde explicaciones sobre diversos puntos relativos al funcionamiento de las Cámaras de Seguridad que monitorea el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

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En el proyecto, al cual El Marplatense tuvo acceso, se pidió detalles sobre: cantidad de cámaras de seguridad instaladas por la Municipalidad de General Pueyrredon que estén operativas al mes de agosto de 2026 y cantidad de cámaras de seguridad privadas asociadas al Sistema de Video de Vigilancia Municipal al mes de agosto de 2026.

También sobre cantidad de cámaras asignadas a cada trabajador por turno dentro del Centro de Operaciones y Monitoreo a los efectos del monitoreo de las imágenes y estadísticas de requerimiento por parte del Poder Judicial de los registros de las cámaras de seguridad del COM.

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En la iniciativa, se recordó que “por ordenanza Municipal N°21.977/14 se creó el Programa de Expansión del Sistema Municipal de Videovigilancia, el cual establece la obligatoriedad de la instalación de videocámaras de seguridad en el Partido de General Pueyrredon. Mediante decreto N°2.074/14 se efectivizó lo dispuesto por la mencionada Ordenanza Municipal poniendo en funcionamiento dicho programa, habiéndose inaugurado el Centro de Monitoreo del Partido de General Pueyrredon en fecha del 11 de febrero de 2015”.

Y se detalló que “el COM nació como una herramienta para trabajar en la prevención del delito, beneficiando así a las y los vecinos de Mar del Plata y Batán, funcionando actualmente en la Avenida Juan B. Justo 3653 de nuestra ciudad”.

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Según la página web del Municipio de General Pueyrredon el COM diseña e implementa estrategias para lograr una efectiva respuesta de organismos de emergencia ante distintos eventos.

“Estas estrategias incluyen la implementación de mecanismos de comunicación desde los vecinos hacia el COM de manera eficaz, un efectivo funcionamiento de la red de Videovigilancia Municipal, así como de los Sistemas de Control de Operaciones y Monitoreo de Seguridad Vial, Ingeniería de Tránsito, Defensa Civil, Emergencias, Climatología y cualquier otro mecanismo de observación que proteja los valores públicos vinculados con la seguridad, salud e integridad física de la comunidad, ayudando a la prevención, a la detección y a la coordinación de operaciones”, se indicó.

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A su vez, se remarcó que “cuenta con tecnología de última generación, con una sala de operaciones de 400 metros cuadrados, equipada con computadoras. Al momento de la inauguración comenzó a operar con 400 cámaras. Mediante Decreto N°1.995/19 se creó el Reglamento Interno del Centro de Operaciones y Monitoreo, donde se establecen distintos procedimientos que regulan su funcionamiento, políticas de privacidad y confidencialidad, protocolos de actuación”, entre otros puntos.

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Además, desde el kirchnerismo se sostuvo que “en diciembre del 2022 el secretario de Seguridad del Municipio informó que se creó un programa para que todo comercio, centro comercial, vecino o grupo de vecinos pueda asociar sus cámaras de seguridad privadas al Sistema de Video de Vigilancia Municipal”.

Mediante la ordenanza 21.977, se creó el Programa de Expansión del Sistema Municipal de Videovigilancia con el objetivo de “fortalecer la seguridad comunitaria, garantizar mejores escenarios para la convivencia ciudadana y generar mecanismos de prevención y disuasión de situaciones que puedan poner en riesgo a las personas y sus bienes. De esta manera, todo comerciante o vecino que tenga cámaras o bien desee instalar nuevas que apunten a la vía pública, pueden conectarlas al COM”.