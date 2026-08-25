La Justicia Federal dictó la prisión preventiva para tres personas acusadas de integrar una organización dedicada a la comercialización de cocaína en Mar del Plata, tras una investigación encabezada por la Unidad Fiscal local y materializada mediante ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

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La causa fue impulsada por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, bajo la conducción del fiscal Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi.

Durante la audiencia de formalización, el juez federal de Garantías Santiago Inchausti dispuso la medida cautelar por un plazo de 120 días para dos hombres y una mujer, en paralelo con el avance de la instrucción. Asimismo, uno de los imputados y una cuarta persona -que quedó en libertad con prohibición de salida del país- fueron acusados por tenencia ilegítima de arma de guerra.

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En el plano patrimonial, el magistrado ordenó la inhibición general de bienes, el congelamiento de cuentas bancarias y convalidó el secuestro y embargo de una camioneta Ford Ranger y un automóvil Citroën C4, presuntamente utilizados por los principales investigados. Además, se dispuso el embargo de 5.014.320 pesos y 5046 dólares, montos que fueron depositados en plazos fijos con renovación automática hasta la resolución del expediente.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada el 10 de diciembre de 2025, que derivó en intervenciones telefónicas y tareas de inteligencia llevadas adelante por la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina. Como resultado de los procedimientos, en una vivienda del barrio Ameghino se secuestraron 72 envoltorios de estupefacientes, un revólver calibre .38 y tres ladrillos compactos de cocaína de un kilogramo cada uno, ocultos bajo tejas, totalizando más de 3,5 kilos de la sustancia.

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