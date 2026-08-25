Max Higgins, el empresario jamaiquino que durante 2007 tuvo a Mar del Plata como escenario de uno de sus proyectos más llamativos, murió este martes en el partido de Merlo. El hombre, que alguna vez se presentó como “el rey del entretenimiento”, fue encontrado sin vida sobre un colchón en la vía pública, en la localidad de Libertad.

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Vecinos que se encontraban en la zona advirtieron que el hombre no presentaba movimientos ni signos de respiración y dieron aviso al 911. La Justicia dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para realizar una autopsia y determinar las causas del fallecimiento. En principio, no se habrían detectado signos de violencia.

La noticia vuelve a poner en primer plano la particular historia de Higgins y, especialmente, su paso por Mar del Plata, donde en 2007 desembarcó rodeado de lujo y con la promesa de encontrar a la próxima gran estrella del fútbol mundial.

El desembarco de Higgins en Mar del Plata

Aquel año, Higgins llegó a la ciudad para poner en marcha World Football Idol, un reality internacional que buscaba seleccionar a un joven futbolista que recibiría un premio de 100 mil dólares y la posibilidad de probarse en el club del mundo que eligiera.

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Su llegada no pasó inadvertida. El empresario se movilizaba en una Lamborghini Diablo, había arribado en avión privado y aparecía en los medios vestido con llamativos trajes, anteojos oscuros y accesorios de lujo.

La primera convocatoria tuvo lugar en el estadio José María Minella, aunque la respuesta del público estuvo muy por debajo de las expectativas. Sin embargo, Higgins no abandonó su proyecto y decidió volver a apostar por la ciudad.

Maradona fue la gran figura

La segunda presentación de World Football Idol fue completamente diferente. El escenario elegido fue el Polideportivo Islas Malvinas de esta ciudad y la presencia de Diego Armando Maradona permitió que el espectáculo tuviera una enorme repercusión.

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El astro argentino participó de las actividades junto a los jóvenes futbolistas que buscaban quedarse con el premio. La conducción estuvo a cargo de Sergio Goycochea y la propuesta se transformó en un show que combinó fútbol y música.

Aquella noche también actuaron Soledad, Los Nocheros y Gloria Gaynor, en una puesta que reflejaba el estilo extravagante de Higgins. El empresario logró llenar el estadio y las imágenes junto a Maradona quedaron como una de las postales más recordadas de su paso por la ciudad.

Meses después, el proyecto tuvo una nueva presentación en el estadio Mundialista. Esta vez, la atracción principal fue Duran Duran, acompañada por Miranda. Pero la lluvia y una menor convocatoria marcaron el cierre de la aventura de Higgins en Mar del Plata.

Después de aquella noche, el empresario dejó de aparecer por la ciudad y su proyecto futbolístico terminó diluyéndose.

Del reality al “Disney argentino”

Tras su paso por Mar del Plata, Higgins volvió a sorprender con otro proyecto de dimensiones faraónicas. En San Pedro anunció la construcción de un enorme parque temático que llegó a promocionar como una suerte de “Disney argentino”.

El empresario adquirió tierras y habló de inversiones millonarias provenientes de grupos internacionales. Incluso instaló cartelería que hacía referencia a Walt Disney.

El proyecto nunca se concretó y la compañía estadounidense negó tener relación con Higgins.

A partir de entonces, la vida del jamaiquino comenzó a transitar un camino completamente diferente al que había mostrado durante su llegada a Mar del Plata.

De la Lamborghini a la calle

Con el paso de los años, Higgins perdió su posición económica y terminó viviendo en situación de calle. Fue visto en distintos sectores de Buenos Aires y atravesó además problemas personales y de salud.

En 2023, su situación de vulnerabilidad llevó a que la Justicia dispusiera su internación en el hospital Borda. Con el tiempo volvió a quedar en la calle y su figura, que años antes había ocupado espacios en televisión y diarios, quedó prácticamente en el olvido.

Este martes, la historia llegó a su final en Libertad.

Max Higgins murió lejos de los estadios, de los flashes y de aquellas promesas millonarias con las que había desembarcado en Mar del Plata. La ciudad que alguna vez recibió su reality con Maradona, Goycochea, Gloria Gaynor y Duran Duran quedó así como uno de los últimos grandes capítulos de una vida marcada por el lujo, los proyectos extraordinarios, el fracaso y un dramático descenso hasta la indigencia.