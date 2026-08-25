Según las primeras actuaciones, la mujer, que se encontraba en situación de calle, estaba junto a su pareja debajo de un puente en la zona de Canossa y Ortiz de Zárate cuando perdió el conocimiento.

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De acuerdo con el testimonio aportado por su pareja, ambos habrían consumido estupefacientes momentos antes. Además, señaló que la mujer tenía antecedentes de consumo problemático de sustancias. Las circunstancias serán analizadas en el marco de la investigación.

Ante la falta de respuesta de la mujer, dos personas que pasaban por el lugar intervinieron para asistirla y solicitar ayuda. Posteriormente, fue trasladada en un vehículo particular hasta el CEMA, donde ingresó en paro cardiorrespiratorio.

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El personal médico inició maniobras avanzadas de reanimación, pero no logró revertir el cuadro y constató su fallecimiento.

La fiscalía en turno abrió actuaciones bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte” y dispuso la intervención de Policía Científica. También se realizaron pericias en el sector donde habría ocurrido la descompensación.

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Finalmente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial y la autopsia quedó prevista para este martes a las 15, en el Cementerio Parque. El estudio será clave para determinar la causa del fallecimiento.

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