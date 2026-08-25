Mar del Plata transitará este martes 25 de agosto una jornada fría y con el cielo cubierto durante buena parte del día. Los diferentes pronósticos coinciden en que las temperaturas se mantendrán bajas, con una mínima que se ubicará entre los 6°C y 8°C y una máxima cercana a los 11°C o 12°C.

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Durante la mañana se espera un ambiente frío y mayormente nublado, mientras que por la tarde las condiciones se mantendrán similares, sin un aumento significativo de la temperatura.

El viento soplará principalmente desde el sector norte, con velocidades moderadas que podrían rondar los 20 kilómetros por hora y aumentar por momentos.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias importantes. Sin embargo, se contemplan la posibilidad de lloviznas aisladas durante la jornada, por lo que el cielo gris será protagonista pese a que el riesgo de precipitaciones se mantendrá limitado.

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