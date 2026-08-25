El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) y la Municipalidad de Mar Chiquita firmaron un Convenio Marco de Cooperación Institucional y Asistencia Recíproca para desarrollar iniciativas destinadas a fortalecer el empleo, la capacitación y la actividad económica local.

Ads

El acuerdo fue suscripto por el intendente Walter Wischnivetzky y, en representación del gremio, por el secretario general Guillermo Bianchi y el secretario del Interior Alfredo Berteloot.

A partir de este entendimiento, ambas instituciones podrán poner en marcha programas de formación profesional, cursos, seminarios, talleres y jornadas, además de propuestas vinculadas con la promoción del comercio, la producción y los servicios.

El convenio también contempla asistencia técnica para trabajadores, emprendedores, comercios y empresas, así como la posibilidad de desarrollar proyectos relacionados con innovación, generación de empleo y fortalecimiento productivo.

Otro de los objetivos será ampliar la articulación con organismos públicos y privados para impulsar iniciativas que tengan impacto en el desarrollo económico y social del Partido de Mar Chiquita.

Ads

Desde el SECZA remarcaron la importancia de profundizar el vínculo con los gobiernos locales para acercar herramientas de capacitación y formación a los trabajadores y a la comunidad.

El acuerdo busca, de esta manera, consolidar un esquema de trabajo conjunto entre el sindicato y el Municipio que permita generar nuevas oportunidades laborales, acompañar al sector productivo y fortalecer la actividad comercial en el distrito.

Puede interesarte

Ads