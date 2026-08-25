SECZA y Mar Chiquita acordaron acciones conjuntas para impulsar empleo y capacitación
El sindicato mercantil y el Municipio firmaron un convenio de cooperación que permitirá avanzar en cursos, formación profesional, asistencia técnica y proyectos orientados al desarrollo comercial y productivo del distrito.
El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) y la Municipalidad de Mar Chiquita firmaron un Convenio Marco de Cooperación Institucional y Asistencia Recíproca para desarrollar iniciativas destinadas a fortalecer el empleo, la capacitación y la actividad económica local.
El acuerdo fue suscripto por el intendente Walter Wischnivetzky y, en representación del gremio, por el secretario general Guillermo Bianchi y el secretario del Interior Alfredo Berteloot.
A partir de este entendimiento, ambas instituciones podrán poner en marcha programas de formación profesional, cursos, seminarios, talleres y jornadas, además de propuestas vinculadas con la promoción del comercio, la producción y los servicios.
El convenio también contempla asistencia técnica para trabajadores, emprendedores, comercios y empresas, así como la posibilidad de desarrollar proyectos relacionados con innovación, generación de empleo y fortalecimiento productivo.
Otro de los objetivos será ampliar la articulación con organismos públicos y privados para impulsar iniciativas que tengan impacto en el desarrollo económico y social del Partido de Mar Chiquita.
Desde el SECZA remarcaron la importancia de profundizar el vínculo con los gobiernos locales para acercar herramientas de capacitación y formación a los trabajadores y a la comunidad.
El acuerdo busca, de esta manera, consolidar un esquema de trabajo conjunto entre el sindicato y el Municipio que permita generar nuevas oportunidades laborales, acompañar al sector productivo y fortalecer la actividad comercial en el distrito.