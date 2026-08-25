Dos hombres fueron aprehendidos durante las últimas horas luego de ser sorprendidos mientras cortaban cables de telefonía pertenecientes a la empresa Copetel, en inmediaciones de avenida Della Paolera y Cataluña.

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El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando de Patrullas, quienes durante una recorrida observaron a los sospechosos y procedieron a interceptarlos. Se trataba de dos hombres de 35 y 29 años.

Durante la intervención, los policías secuestraron un serrucho de aproximadamente 50 centímetros y una escalera de madera de dos metros, elementos que habrían sido utilizados para intentar sustraer el tendido de cables.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del Dr. De la Canale, que dispuso iniciar actuaciones por robo en grado de tentativa, notificar a ambos de la formación de la causa y trasladarlos a la Unidad Penal N.º 44.

Además, los efectivos constataron que sobre uno de los aprehendidos pesaba un comparendo compulsivo activo, por lo que esa situación quedó a disposición del Juzgado de Garantías interviniente.

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