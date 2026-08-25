General Pueyrredon recibió durante el primer semestre de 2026 menos recursos de la Provincia en términos reales. Según un informe de la Consultora PPA, las transferencias al municipio marplatense registraron una caída del 3,7% respecto del mismo período de 2025.

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El distrito se encuentra entre los diez municipios bonaerenses que mayores recursos recibieron de la Provincia durante los primeros seis meses del año. Sin embargo, todos los municipios que integran ese grupo registraron retrocesos reales en sus transferencias.

La caída implica que, aun con un volumen importante de recursos provenientes de la Provincia, General Pueyrredon tuvo una menor capacidad de compra de esos fondos frente al año pasado. El dato se enmarca en una retracción general de las transferencias bonaerenses a los gobiernos locales.

El informe de PPA contabiliza no solo la coparticipación, sino el conjunto de los fondos transferidos por la Provincia a los municipios. Allí se incluyen el Fondo Educativo, la descentralización tributaria, el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) y otros mecanismos de distribución.

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La situación en toda la Provincia

En total, la Provincia transfirió $2,778 billones a los 135 municipios durante el primer semestre de 2026. El monto representó una caída del 2,48% en términos reales respecto del mismo período de 2025. A valores de junio de este año, la pérdida equivale a unos $74.683 millones.

El primer semestre de 2026 marcó, además, el menor nivel real de transferencias de los últimos seis años. Los recursos quedaron aproximadamente 13% por debajo del máximo registrado en el segundo semestre de 2022.

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La pérdida de poder adquisitivo también se refleja en la comparación con el precio del gasoil. Las transferencias provinciales equivalían a unos 1.982 millones de litros en el segundo semestre de 2022, mientras que en el primer semestre de 2026 representaron alrededor de 1.437 millones de litros, una reducción del 27,5%.

La coparticipación concentró el 75,9% de los fondos distribuidos durante el semestre. Le siguieron el Fondo Educativo, con el 10,6%; la descentralización tributaria, con el 2,1%; y el FEFIM, con el 0,9%.

Más de 80 municipios, en su peor nivel

El retroceso tuvo un alcance amplio en el territorio bonaerense. De acuerdo con PPA, 82 de los 135 municipios —más del 60%— registraron en el primer semestre su peor nivel de transferencias reales desde 2021. Otros 13 distritos tuvieron el segundo peor registro del período.

Solo 24 municipios lograron mejorar sus recursos en términos reales frente al primer semestre de 2025. Las mayores subas se registraron en Chacabuco, con 10,8%; Campana, con 6,6%; Capitán Sarmiento, con 6,5%; y Exaltación de la Cruz, con 6%.

Entre las mayores caídas aparecieron San Isidro (-8,7%), Pinamar (-8,3%), Vicente López (-7,2%), Florentino Ameghino (-6,5%), General San Martín (-6,5%) y Maipú (-6,5%).

La retracción se da en un contexto de tensión entre la Provincia y el Gobierno nacional. La administración de Axel Kicillof reclama deudas que, según sus estimaciones, superan los $15 billones y que incluyen fondos vinculados con la Anses, la seguridad, el transporte y los salarios docentes.

En ese escenario, la evolución de las transferencias representa un factor relevante para las cuentas de los municipios bonaerenses, entre ellos General Pueyrredon, que durante el primer semestre registró una baja real del 3,7%.