Lo que parecía un hecho insólito, pero cada vez más común, terminó convirtiéndose en un expediente administrativo que ahora ya tiene resolución: una columna de alumbrado público cayó sobre un auto y el Municipio deberá pagar una indemnización millonaria.

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En la documentación oficial, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se explicó que una vecina inició un proceso “administrativo donde reclama los daños sufridos en su vehículo marca Toyota Corolla a raíz de la caída de una columna de alumbrado público sobre el mismo cuando iba transitando por la Avenida Patricio Peralta Ramos en dirección al sur a la altura de la Armada”.

En un informe, realizado por el Departamento de Obras e Instalaciones Complementarias de Alumbrado Público, dice expresamente que con “relación al siniestro denunciado por caída de columna vial, el día 21 de marzo de 2026 en horario de madrugada, se recibió la información de Defensa Civil por una columna caída”.

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“Se concurre al lugar y se verifica el colapso de la columna, el vehículo siniestrado no se encontraba al momento de concurrir con móvil de Emvial. La cuadrilla de guardia procede a despejar el peligro, retirar las cajas de conexión y datos de cámaras de monitoreo montadas en la columna”, se añadió.

“Se observa un impacto y deformación de la chapa de capot, rotura de óptica delantera derecha, rotura de paragolpes delantero, guardabarros delantero derecho, faro auxiliar y frente de parrilla. El impacto fue desde arriba hacia abajo, dejando rayones en tono gris en capot, coincidente con el color de la columna o el artefacto de iluminación. La sobrebase de la columna no se observa con rotura por impacto de vehículo, como así tampoco la rotura del paragolpes del vehículo", se puntualizó.

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Por su parte, el Departamento de Taller del Emvial dijo expresamente: “Debido a la caída de la columna resulta altamente probable que los daños denunciados al vehículo hayan sido ocasionados por la misma, por lo cual el Vehículo presenta los siguientes daños: abolladura en capot, abolladura en guardabarros delantero derecho, abolladura en mascara frente, rotura de paragolpes delantero y rotura de óptica delantera derecha”.

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En ese contexto, desde la Comuna se señaló que “el monto a indemnizar asciende a la suma de $3.295.000, en concepto de repuestos y reparación de chapa y pintura”.

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