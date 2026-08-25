En una jornada dedicada a la memoria y al legado de Roberto Osvaldo Cova, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 anunció el Premio Anual Roberto Osvaldo Cova - Legado Roberto Cova: Puesta en Valor del Patrimonio Urbano Ambiental, destinado a promover estudios y proyectos vinculados al patrimonio de Mar del Plata y su región.

Ads

El anuncio se realizó en el marco del Ciclo de presentación de libros ARQ9, donde el arquitecto Horacio Richard’s presentó su obra COVA. Legado, vida cotidiana y magia, una mirada íntima y documental sobre la figura del reconocido arquitecto e historiador marplatense.

El encuentro tuvo lugar en el Museo Arquitecto Roberto Cova (14 de Julio 2122), en vísperas de la conmemoración del natalicio de Cova y a un año de la apertura del espacio cultural, creado para preservar y difundir su legado.

La actividad fue encabezada por la Mesa Directiva del Colegio, integrada por los arquitectos Diego Domingorena (presidente), Paula Suero (secretaria) y Fabián Bruno (tesorero), junto a Richard’s.

Puede interesarte

En cuanto al Premio Anual Roberto Osvaldo Cova, el certamen tendrá una duración de cinco ediciones consecutivas, con un único ganador y tres menciones sin galardón. Se dividirá en dos categorías que se alternarán cada año: Obras y Proyectos de Patrimonio Urbano Arquitectónico y Proyectos de Investigación sobre Patrimonio Urbano Arquitectónico.

Ads

Será de carácter distrital, con trabajos centrados en el Partido de General Pueyrredon, y podrán participar arquitectos del Distrito 9 junto a equipos multidisciplinarios.

Durante el acto, Domingorena destacó la importancia de trasladar al Museo el Centro Documental del Colegio, que reúne ejemplares donados por colegas y familiares de arquitectos destacados. “Es un honor para Roberto que este Centro esté aquí, complementando su patrimonio tangible -libros, informes, esta casa y la carpintería de su padre- y también su legado intangible: el amor por esta ciudad”, afirmó.

El presidente del Colegio subrayó que el museo busca concientizar a los marplatenses sobre la necesidad de cuidar el patrimonio urbano y ambiental, y de defender los límites cuando estos se transgreden.

Ads

Puede interesarte

Domingorena también explicó que el lanzamiento del premio responde a una donación dineraria realizada por Cova, transmitida por Richard’s, destinada a sostener un concurso anual que continúe su misión de puesta en valor del patrimonio local.

Richard’s expresó su profunda emoción al presentar la obra, que reconstruye la vida y el pensamiento de Cova a partir de una relación de casi seis décadas. “Esto es mucho más de lo que yo esperaba. Es una inmensa satisfacción llegar a este día soñado”, dijo. Además, destacó la humildad, inteligencia, bondad y sensibilidad del arquitecto homenajeado, así como su compromiso con “hacer el bien sin buscar reconocimiento público”.

El libro cuenta con prólogo de Graciela Di Iorio y tapa ilustrada por Mariano Savino. Puede adquirirse en la sede del Colegio, en Dorrego 1657, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00. Las bases y condiciones del premio están disponibles en la página web institucional.