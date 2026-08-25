El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata, a través de su Centro de Jubilados y Pensionados, anunció la realización del ciclo Mes cultural, una propuesta de encuentros gratuitos y abiertos a la comunidad que se desarrollará durante todos los miércoles de septiembre.

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La iniciativa prevé una serie de conversatorios y exposiciones sobre temáticas vinculadas al arte, la literatura, el deporte, la salud, la música y la historia e identidad urbana local, con el objetivo de promover el intercambio de ideas y el debate social en un espacio institucional.

Las actividades tendrán lugar a las 16:00 en el Salón de Usos Múltiples de la sede ubicada en Bolívar 2958.

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Desde la organización se invitó a vecinos y profesionales a participar de las jornadas, cuyo cronograma de expositores y temáticas será difundido progresivamente a través de los canales oficiales y redes sociales de la entidad (@martillerosmdp).

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