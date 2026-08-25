La Municipalidad, en articulación con el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad, incorporó una nueva modalidad al sistema de lectura de patentes del Anillo Digital, destinada a detectar con mayor rapidez vehículos que circulen utilizando dominios sustraídos.

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El mecanismo está orientado especialmente a combatir la modalidad delictiva en la que las chapas patentes son robadas para ser colocadas en otros vehículos, con el objetivo de encubrir o facilitar hechos ilícitos.

Para su activación, la Secretaría de Seguridad habilitó la línea de WhatsApp 2236337040, donde los vecinos pueden informar la sustracción de la patente y recibir las instrucciones para realizar la denuncia correspondiente. Una vez cargada en el sistema, la patente permanece activa durante 30 días en la base de datos, generando alertas automáticas ante cualquier detección por cámaras.

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En ese sentido, el intendente Agustín Neme explicó: “Si esa patente pasa por un LPR en los próximos 30 días a esta visualización, quiere decir que está siendo utilizada en otro vehículo, potencialmente con fines ilícitos”.

Y agregó que lo que busca la Municipalidad es “dar un mecanismo más rápido y con mayor celeridad a aquellas personas que encuentran que su patente no está en su vehículo”.

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La nueva funcionalidad se integra al Anillo Digital, operativo desde 2022 en el distrito, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y el monitoreo vehicular en tiempo real.

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