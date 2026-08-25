Mujeres privadas de la libertad alojadas en la Unidad 50 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en la localidad de Batán, confeccionaron un total de 88 kits de ajuares para recién nacidos destinados al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Don Victorio Tetamanti.

Ads

La producción se realizó en el marco del taller de pre egreso Pequeños Pasos, un espacio orientado a la capacitación laboral, la formación técnica y la vinculación con proyectos de carácter comunitario. La iniciativa forma parte de un esquema de trabajo que busca promover herramientas de reinserción social a través de la práctica productiva.

Cada kit incluyó prendas como gorros, baberos, bandanas, pantalones, babitas y batitas, confeccionadas con insumos provistos por la Dirección Provincial de Enlace Comunitario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Puede interesarte

Además, se indicó que finalizada la confección, las piezas fueron sometidas a controles de calidad, higienización y empaquetado individual para su entrega al sistema de salud.

La donación fue entregada con la participación de autoridades del establecimiento penitenciario, encabezadas por el director de la Unidad 50, Gerardo Dumerauf, la subdirectora de Régimen, Cintia Mandarino, y las impulsoras del proyecto María Corrales y Samanta Martínez.

Ads

Por parte del hospital, recibieron el material el director asociado Mariano Irigoin y la referente de Enfermería Clementina David, quienes destacaron el valor de la articulación institucional.