El cierre del Aquarium de Mar del Plata continúa generando consecuencias y ahora abrió una nueva controversia en torno al destino de los animales que todavía permanecen en el predio.

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La sindicatura que interviene en el proceso de quiebra de Plunimar S.A., empresa que administraba el histórico complejo, incorporó cuatro pingüinos de la especie Eudyptes chrysocome (conocidos como pingüinos de penacho amarillo o saltarrocas) al inventario de bienes de la compañía y estableció una valuación de US$ 40.000 por los cuatro ejemplares.



La cifra equivale a unos $56,8 millones, de acuerdo con el tipo de cambio utilizado en el informe judicial. Sin embargo, el monto está sujeto a que aparezca un comprador en el exterior interesado en adquirir los ejemplares.



El Aquarium cerró definitivamente sus puertas el 31 de marzo de 2025, luego de que no se renovara el contrato de alquiler del predio donde funcionaba. Posteriormente, la empresa administradora atravesó una crisis económica y entró en cesación de pagos en enero de 2026, hasta quedar alcanzada por un proceso de quiebra. Aunque el establecimiento dejó de recibir visitantes, buena parte de los animales continua alojada en sus instalaciones. Actualmente permanecen allí 59 pingüinos, entre ejemplares de distintas especies, bajo custodia judicial y a la espera de una reubicación definitiva.



El mantenimiento de los animales y de los hábitats representa un costo elevado y requiere la presencia de trabajadores para garantizar su cuidado. En ese contexto, la liquidación de determinados activos aparece como una alternativa para afrontar las obligaciones económicas de la empresa.



La decisión de incluir a los cuatro pingüinos dentro de los bienes a liquidar generó cuestionamientos de organizaciones vinculadas con la protección de la fauna.

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Desde la entidad también se realizaron presentaciones judiciales vinculadas con el destino de los animales que permanecen en el predio y la posibilidad de que algunos ejemplares puedan ser liberados o trasladados a lugares adecuados.



Los cuatro pingüinos saltarocas son, hasta el momento, los únicos ejemplares a los que la sindicatura asignó un valor económico dentro del proceso de liquidación. Los otros 59 pingüinos que permanecen en el predio no fueron tasados y continúan bajo la órbita de la Justicia.

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