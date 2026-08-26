Fomentistas y vecinos de la zona sur de Mar del Plata convocaron para este miércoles a las 10 a una protesta en la Delegación Puerto, bajo la consigna “Basta de abandono”. La convocatoria reúne a representantes de 18 barrios.

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Entre ellos se encuentran Nuevo Golf, San Martín, Juramento, Utopía, Quebradas de Peralta Ramos, Lomas del Golf, Parque Independencia, Playa Serena, Alfar, Santa Rosa, Mar y Sol, San Jacinto y Acantilados, entre otros sectores del sur.

Rubén Sánchez, vecino de Nuevo Golf, aseguró que los reclamos se sostienen desde hace aproximadamente dos años sin soluciones definitivas. “La situación sigue igual. En nuestro caso venimos con reclamos desde hace dos años aproximadamente, con algunos parches, simulacros de parches”, expresó en diálogo con El Marplatense.

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Según relató, las intervenciones realizadas hasta el momento fueron parciales y no lograron resolver los problemas del barrio. “Por ahí estaban trabajando un día, dejaban todo por la mitad, se iban con la promesa de que volvían y después se volvía a romper”, cuestionó.

Sánchez explicó que la decisión de movilizarse llegó después de reiterados pedidos ante las autoridades. “Llegamos a esta instancia porque la comunicación que había no daba resultado. Hoy decidimos hacer esta movilización frente a la Delegación”, sostuvo.

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El vecino adelantó que continuarán con las medidas si no obtienen respuestas. “Ya nos movilizamos varias veces y sigue todo igual. Yo tengo medio barrio aislado totalmente”, afirmó.

La convocatoria difundida por los vecinos plantea una “toma y protesta” en la Delegación Puerto y llama a representantes de otros barrios de la zona sur a sumarse al reclamo.

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