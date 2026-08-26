Representantes vecinalistas de distintos puntos de General Pueyrredon se presentaron este miércoles en el Concejo Deliberante para pedir el uso de la Banca 25 y llevar al recinto sus reclamos por inseguridad, falta de luminarias y problemas en las calles.

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Heraldo García, referente del barrio Constitución, explicó que aguardaban una definición de los presidentes de bloque sobre la solicitud. “La pregunta que nos hacemos es: ¿hace falta que digamos lo que pasa en Mar del Plata y Batán?”, planteó. Y agregó: “Queremos que todos los sectores se comprometan a aportar todo lo que puedan aportar”.

El pedido reúne a 42 sociedades de fomento de distintos sectores del Partido, según explicó Cecilia Zampini, de Los Acantilados. “La inseguridad nos atraviesa a todos. No son solamente los hechos delictivos en sí mismos, sino también el abandono de la ciudad, la falta de luminarias y de calles por las cuales transitar”, sostuvo.

Zampini señaló que el objetivo es llevar al Concejo una propuesta concreta: conformar una mesa integral para abordar la problemática con participación municipal, provincial, nacional y vecinal. “Que no sea nada más una respuesta espasmódica, sino que pueda haber una planificación integral y duradera”, remarcó.

García recordó, además, que hace más de un año y medio distintas organizaciones habían presentado un pedido para declarar la emergencia en seguridad, acompañado por más de 100 instituciones. “Quedó cajoneado en el Concejo. Evidentemente, lo que se está haciendo en este momento no alcanza en lo más mínimo”, cuestionó.

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Por su parte, Liliana Ballanti, referente de Alfar, advirtió que el temor también condiciona la participación de los vecinos en las movilizaciones. “La gente de Mar del Plata está con miedo”, afirmó, y sostuvo que muchos evitan abandonar sus viviendas para asistir a las protestas por temor a dejarlas solas.

Ballanti también vinculó la situación con el impacto que podría tener sobre la próxima temporada. “¿Quién va a querer venir a Mar del Plata? Está también peligrando la economía de la ciudad”, expresó.

Los vecinalistas esperan ahora que los bloques políticos otorguen prioridad al pedido y habiliten la Banca 25 durante la sesión de el jueves. “Venimos en modo propositivo, sin ninguna animosidad, solamente a contar lo que pasa”, resumió Zampini.

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