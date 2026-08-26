La investigación que tramita ante el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti y con intervención de la fiscal Laura Mazaferri, continúa con el cronograma de indagatorias dispuesto en el expediente. Según pudo saber este medio, todos los imputados que fueron citados hasta el momento se negaron a prestar declaración ante la Justicia.

Ads

Puede interesarte

Las audiencias comenzaron con las indagatorias de Sol Piro y Fabián Nahuel Saraco, quienes fueron convocados el 12 de agosto y también hicieron uso de su derecho a no declarar. La misma decisión adoptaron luego Ornela Valdettaro, Lucas Andrade, Fabián Di Julio, Franco Di Julio, Gianluca Di Julio, Verónica Scrosoppi, Alejandro Verón y Natalia Pinarello, entre otros.

Este miércoles fueron convocados Guillermo Jorge Hugo Pinarello y Claudia Cao, quienes se sumaron a la lista de imputados que decidieron no declarar. La agenda continuará este viernes con Marcelo Letche, mientras que posteriormente están previstas las audiencias de Jonatan Scott, el 31 de agosto, y Lucas Zappa y Víctor Hugo Díaz, el 2 de septiembre.

En total, el cronograma contempla las indagatorias de 16 personas. Las medidas forman parte de la ampliación de una investigación que busca determinar las responsabilidades individuales dentro de una presunta estructura dedicada a la explotación de plataformas de juego clandestinas y, posteriormente, establecer cómo se habrían incorporado esos fondos al circuito económico formal.

Uno de los ejes de la pesquisa está puesto en el lavado de activos y en operaciones vinculadas con la adquisición de inmuebles, mientras los investigadores procuran reconstruir el origen, movimiento y destino del dinero presuntamente generado mediante las actividades ilegales.

Ads

Además de las nuevas indagatorias, la Justicia avanza sobre personas que ya habían sido investigadas y sobre quienes se habían dispuesto medidas cautelares en noviembre del año pasado. El objetivo es determinar si tuvieron participación en la estructura y en las maniobras destinadas a introducir los fondos bajo sospecha en la economía formal.

Por ahora, ninguno de los imputados que ya fue indagado declaró ante la Justicia. El cronograma continuará durante los próximos días y se extenderá hasta el 2 de septiembre, mientras la investigación profundiza las medidas destinadas a establecer el origen y destino de los activos que se encuentran bajo análisis.

Ads