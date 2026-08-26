En el marco de un convenio entre la Municipalidad de General Pueyrredon, la empresa Camuzzi y la organización Conciencia, la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada participó de una nueva jornada del programa Cocinas para emprender. A través de la Dirección de Comercio e Industria y su iniciativa Mi primer comercio, se brindó capacitación y asistencia técnica para acompañar el desarrollo y la formalización de proyectos gastronómicos.

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Durante el encuentro, que combina formación culinaria con herramientas de gestión, especialistas detallaron los pasos administrativos necesarios para tramitar habilitaciones comerciales. En ese sentido, se explicaron las exigencias normativas según cada rubro y se atendieron consultas específicas de los participantes antes de la apertura de expedientes.

El programa Mi primer comercio ofrece asesoramiento previo para orientar a los vecinos sobre la documentación requerida y las distintas alternativas legales para iniciar una actividad.

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De acuerdo con datos oficiales, en lo que va del año se iniciaron más de 300 trámites de habilitación, superando el ritmo registrado en igual período del año anterior. Además, el 64% de esos expedientes ya cuenta con habilitación provisoria mediante código QR, lo que permite a los establecimientos comenzar a operar dentro del marco formal.

Quienes deseen recibir asesoramiento gratuito pueden acercarse de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00, a Salta 1842 (5° piso), o enviar consultas al correo electrónico [email protected].

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