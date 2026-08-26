Del 31 de agosto al 3 de septiembre, la Universidad CAECE sede Mar del Plata abrirá sus puertas con una nueva edición de CAECE WEEK, cuatro jornadas de charlas y encuentros para conocer la propuesta académica 2027 y acercarse a la vida universitaria.

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La iniciativa está pensada especialmente para estudiantes de los últimos años del secundario y jóvenes que están definiendo su futuro profesional. En la sede de Olavarría esquina Gascón, se realizarán encuentros con quienes dirigen las carreras, personas graduadas, y estudiantes avanzados, que permitirán conocer los planes de estudio, las características de cada profesión y su inserción laboral.

Grilla de las Jornadas Informativas

La agenda comenzará el lunes 31 de agosto a las 16hs, con la propuesta de Traductor Público.

El martes 1 de septiembre a las 16hs será el turno de Ingeniería y Licenciatura en Sistemas.

El miércoles 2 a las 16hs, se presentarán Licenciatura en Administración de Negocios, Licenciatura en Comercio Internacional y Contador Público.

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El jueves 3, a las 14hs, se ofrecerá la charla de la Licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual; mientras que a las 15:30 será el turno de la Licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Marketing.

Un cierre especial con Mateo Salvatto

Como cierre de CAECE WEEK, el jueves 3 de septiembre, el emprendedor e innovador tecnológico Mateo Salvatto brindará una charla abierta al público, en la que compartirá su experiencia y reflexionará sobre tecnología, innovación, desafíos profesionales y las habilidades necesarias para el futuro.

Todas las actividades son sin costo, requieren inscripción previa y tienen cupos limitados. Para consultar la agenda completa e inscribirse, se pueden visitar las redes sociales @UCAECEMDP o la web www.ucaecemdp.edu.ar.

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