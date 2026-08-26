A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le reclamó al Ejecutivo local que lleve adelante diversos trabajos de infraestructura dentro del barrio Parque Las Margaritas.

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En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la oposición se remarcó “la necesidad de garantizar mejores condiciones materiales y de funcionamiento en las calles y en el alumbrado público del barrio Parque Las Margaritas”.

En ese sentido, se puntualizó que el barrio “se ubica en el sector Norte del Partido de General Pueyrredon sobre la Ruta Provincial N°2. Las arterias viales de esta vecindad se componen casi en su totalidad por calles de granza. La falta de mantenimiento y trabajos periódicos de engranzado terminan generando condiciones deplorables en el estado de las mismas”.

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“La calle principal del barrio Parque Las Margaritas, la calle Las Magnolias, sí cuenta con carpeta asfáltica, como así también la calle Las Rosas que permite el ingreso y egreso al barrio. De igual manera es necesario garantizar tareas de mantenimiento y repavimentación sobre esta arteria”, se añadió.

Y puntualizó: “El barrio Parque Las Margaritas se encuentra dentro del radio de acción de la Delegación Municipal Norte. Asimismo los vecinos observan con preocupación el deterioro de la red de alumbrado público en distintos puntos de este barrio. Desde mediados del 2026 los usuarios del servicio de energía eléctrica del Partido de General Pueyrredon comenzaron a percibir en sus facturas el cobro de la nueva Tasa por Alumbrado Público”.

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“Lo recaudado en concepto de esta nueva tasa estaría destinado a la instalación y reconversión de luminarias a LED según lo ha manifestado el Departamento Ejecutivo en reiteradas ocasiones. El mal funcionamiento de la red de alumbrado público en el barrio contribuye a la peligrosidad general de la zona en horarios de la noche. Los vecinos de parque Las Margaritas abonan tres impuestos municipales por los cuales no perciben los servicios correspondientes como lo son la Tasa por Alumbrado Público, la Tasa por Servicios Urbanos y la Tasa Vial”, se agregó desde el kirchnerismo.

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Para finalizar, se resaltó que “resulta urgente que el Estado Municipal pueda tomar acciones urgente en cuanto a las tareas de mantenimiento y mejoras dentro del barrio Parque Las Margaritas”.

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