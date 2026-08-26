La Secretaría de Seguridad municipal informó la aprehensión de dos hombres en el macrocentro de la ciudad, quienes habían sido denunciados por generar disturbios y consumir bebidas alcohólicas en la vía pública.

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Al ser abordados en la intersección de Yrigoyen y Brown por personal de la Patrulla Municipal para su identificación y la confección de las correspondientes actas de infracción, ambos sujetos reaccionaron de manera hostil, profiriendo insultos y amenazas hacia los agentes intervinientes.

Ante la escalada de la situación, los efectivos procedieron a su reducción y colocación de esposas de seguridad, con el objetivo de preservar la integridad física tanto del personal como de terceros presentes en el lugar.

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Posteriormente, los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría Segunda, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

Desde el área municipal recordaron que se encuentra habilitada durante las 24 horas la línea de WhatsApp 223 340 6177 para canalizar denuncias, enviar ubicaciones, imágenes o videos y contribuir a una respuesta más ágil de los equipos de control urbano.

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