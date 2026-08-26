Nueve estudiantes del Instituto Juvenilia de Mar del Plata participarán, tras ser convocados por la World Federation of United Nations Associations, del modelo internacional de debate que se realizará del 11 al 15 de febrero de 2027 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Nueva York. Con ese fin, organizarán una serie de actividades para juntar fondos y costear el viaje.

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La delegación está integrada, entre otros, por Caterina del Dago, Ivana Giacomini, Juana Tejedo, Victoria Mastranchelo y Alejo Villar, quienes contaron en diálogo con Nunca se Sabe por Radio Mitre Mar del Plata la actividad que tendrán que desarrollar en Estados Unidos: los jóvenes intervendrán en comisiones internacionales, donde deberán investigar, debatir y redactar resoluciones en idioma inglés sobre problemáticas globales.

Según explicó Alejo, “básicamente este modelo la ONU organiza varios modelos de Naciones Unidas y este sería uno de los más prestigiosos, uno de los mejores que reúne a 1800 estudiantes de todo el mundo de más de 170 países”.

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El proceso que derivó en la convocatoria comenzó cinco meses atrás con su participación en la Liga de Debate local y continuó con una destacada actuación en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. A partir de ese desempeño, la invitación fue formalizada por la entidad internacional a través de la representante legal de la institución y fundadora del modelo local MONUR.

La experiencia es súper estimulante para los estudiantes, quienes como indicó Ivana están “muy felices por representar, no sólo a nuestro colegio y nuestra ciudad, sino al país entero”.

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El proyecto fue declarado de interés turístico y cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), que destacó el rol de los estudiantes como embajadores de Mar del Plata en el exterior. Dado que la participación no cuenta con financiamiento externo, la comunidad educativa impulsa actividades solidarias en su sede de Patagones 864 como peñas y kermeses para recaudar fondos destinados a cubrir pasajes, traslados y alojamiento.

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