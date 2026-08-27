Las calles deterioradas, la inseguridad y las dificultades económicas forman parte del panorama cotidiano que describen vecinos del barrio San Jorge. Víctor, quien vive en la zona desde hace 25 años, aseguró que el deterioro se percibe tanto en la infraestructura como en la realidad de las familias.

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“No tenemos calles, no podemos transitar, no podemos andar bien”, relató. El vecino contó que utiliza un automóvil modelo 1980 y señaló las dificultades que implica circular por el sector. “Somos un barrio muy carenciado, donde la gente se rebusca con lo que puede”, expresó.

Para Víctor, la situación económica se observa directamente en las calles. “Yo camino, veo a la gente, le veo la cara y me doy cuenta”, sostuvo. Incluso contó que niños del barrio se acercan a pedirle alimentos: “Yo soy humilde también y vienen criaturas a pedirme comida. Siempre tengo algo para darles”.

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La inseguridad aparece como otra de sus principales preocupaciones. Según describió, en la zona se escuchan disparos con frecuencia y muchos residentes modificaron sus horarios por temor. “Son las cinco de la tarde y ya tenés que estar encerrado”, afirmó en diálogo con El Marplatense.

El vecino también manifestó un fuerte desencanto con la dirigencia política y consideró que las necesidades del barrio quedan relegadas fuera de los períodos electorales. “A ellos no les importa nada. Lo que les interesa es el día de las elecciones y después nos vemos”, cuestionó.

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Más allá de sus críticas, Víctor sostuvo que la situación genera cansancio y malestar entre los habitantes. “Se siente el cansancio. Hay bronca y es por la misma situación”, concluyó.

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