La Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) informó que este jueves 27 de agosto se llevarán adelante trabajos de mantenimiento de la red eléctrica en distintos puntos de Mar del Plata, por lo que se producirán cortes de luz programados.

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Las interrupciones fueron establecidas en diferentes franjas horarias y alcanzarán a sectores de distintos barrios y avenidas de la ciudad.



De acuerdo con el cronograma informado por EDEA, las zonas que tendrán interrupciones del suministro son:



Ruta 88, desde el kilómetro 4 al 9, y barrio El Trébol : de 8:30 a 13:30.

De avenida Dr. Centeno a J. Manso y de Chacahuac a J. Docnoyahal: de 9:00 a 10:30.

De avenida Mario Bravo a Calabria y de Matteoti a Galicia: de 9:00 a 13:00.

Zona de Lepera, entre Ruta 88 y Génova: de 8:45 a 13:00.

Edificio Torre de Catamarca 2099: de 9:00 a 11:00.



Desde la empresa aclararon que el cronograma podría sufrir modificaciones en caso de condiciones climáticas adversas. En ese escenario, los trabajos podrían ser reprogramados si no están dadas las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los operarios.



La empresa cuenta con distintas vías de contacto para realizar reclamos o solicitar asistencia ante inconvenientes con el suministro eléctrico.

Para servicio técnico, se encuentra disponible el 0800-666-3332, mientras que también es posible comunicarse vía WhatsApp al 223 634-3332.

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