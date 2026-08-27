El proyecto presentado por el senador nacional Maximiliano Abad para ampliar la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata se convirtió en ley este miércoles por la noche, luego de recibir la aprobación de la Cámara de Diputados. La propuesta ya había obtenido respaldo unánime en el Senado.

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La norma establece la creación de una nueva Sala, con magistrados y estructura propia, para afrontar el crecimiento de las causas que llegan al tribunal. Actualmente, la Cámara concentra las apelaciones provenientes de ocho juzgados federales y su jurisdicción comprende cerca del 40% del territorio bonaerense.

Abad remarcó que una parte importante de los expedientes está vinculada con cuestiones previsionales y de salud. “Se trata de jubilados que esperan un reajuste y de pacientes que reclaman cobertura para tratamientos médicos. Son miles de personas que necesitan respuestas más rápidas y eficaces”, sostuvo.

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En ese sentido, el senador afirmó que “una Justicia es eficaz cuando además de ser justa, es rápida y da las respuestas en tiempo oportuno”. También destacó el impacto que tendrá la ampliación para General Pueyrredon: “Vamos a tener más jueces, procesos más rápidos y una Justicia más cerca de la gente”.

La carga de trabajo del organismo aumentó de manera considerable durante las últimas décadas. Mientras en sus primeros años recibía alrededor de 700 expedientes por año, en 2025 ingresaron 8.900 casos, lo que representa un crecimiento superior al 1100%. Además, según se indicó, durante los últimos 18 años funcionó con apenas dos magistrados.

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Durante el tratamiento de la iniciativa en el Senado, el presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Alejandro Tazza, había advertido sobre la situación que atravesaba el tribunal. “Vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”, sostuvo entonces al referirse al incremento de expedientes y a la diversidad de materias que debe abordar el organismo, desde causas penales hasta cuestiones civiles, comerciales, laborales, previsionales y sanitarias.

“Esta ley permitirá descongestionar un tribunal que cubre una enorme extensión territorial y que hoy trabaja al límite de su capacidad”, concluyó Abad, quien calificó la aprobación como “un paso clave para Mar del Plata y Batán”.

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