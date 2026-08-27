El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para el jueves en Mar del Plata, con condiciones variables que irán desde la inestabilidad matinal hasta una mejora gradual hacia la tarde y la noche.

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Durante la mañana, se prevén lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura se ubicará en torno a los 9°, con vientos del sector sur entre 13 y 22 km/h.

En horas de la tarde, las precipitaciones disminuirán y el cielo se presentará mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias. La temperatura alcanzará la máxima del día, estimada en 16°, mientras que los vientos rotarán al oeste con intensidades de 23 a 31 km/h.

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Durante la noche, el cielo estará algo nublado, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura descenderá a unos 10° y los vientos se debilitarán, soplando del sudoeste entre 7 y 12 km/h.

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