La inseguridad en los barrios de Mar del Plata y Batán llegará a la Banca 25 del Concejo Deliberante. Heraldo García, representante del barrio Constitución, expondrá un proyecto que propone abordar la problemática de manera integral y reclama un compromiso conjunto de los distintos niveles del Estado.

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“La tranquilidad ha sido arrebatada. No es necesario abundar en descripciones, nuestros vecinos lo padecen día a día”, sostiene el planteo que será llevado al recinto. La propuesta evita concentrarse en la búsqueda de responsables y apunta a generar políticas de largo plazo.

Entre los reclamos aparecen calles iluminadas y transitables, transporte público frecuente, actividades destinadas a niños y jóvenes y el fortalecimiento de espacios comunitarios. García plantea que el deporte, la educación y la cultura también deben funcionar como herramientas preventivas.

En materia estrictamente operativa, la exposición pondrá el foco en la necesidad de contar con más patrulleros, efectivos y cámaras. También reclamará mejorar el funcionamiento de los dispositivos del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y avanzar con la conexión de cámaras domiciliarias a la red municipal.

La propuesta pide además presencia permanente de la Policía bonaerense en los barrios y una mayor participación de la Patrulla Municipal. Para las fuerzas federales, plantea una intervención orientada a la prevención de la narcocriminalidad y el tráfico de sustancias.

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Otro de los puntos que García llevará a la Banca 25 será el control sobre la venta de alcohol a menores y fuera de los horarios permitidos, además de una mayor fiscalización del tránsito en sectores alejados del centro. También considera indispensable incorporar a organismos de protección de derechos de niños y adolescentes, como la línea 102.

La iniciativa destaca finalmente el papel de las sociedades de fomento dentro de una eventual mesa de trabajo. “Organizamos, visibilizamos y proponemos soluciones desde el territorio”, sostiene el proyecto, que buscará instalar en el Concejo una discusión sobre un plan de seguridad integral y duradero.

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