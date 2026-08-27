Mar del Plata ampliará su conectividad aérea durante la próxima temporada de verano. Aerolíneas Argentinas confirmó que reforzará su operación en la ciudad con 31 vuelos semanales entre Buenos Aires y el aeropuerto Astor Piazzolla, además de conexiones directas con Córdoba y Tucumán.

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La programación forma parte del esquema presentado por la compañía para la temporada 2027, durante un encuentro con socios comerciales y clientes. Dentro del mercado de cabotaje, Mar del Plata aparece entre los destinos turísticos que recibirán un incremento de frecuencias respecto de la oferta actual.

Además del refuerzo con Buenos Aires, se mantendrán los vuelos que permiten conectar de manera directa a Córdoba con Mar del Plata, mientras que Tucumán contará con servicios sin escalas durante el verano. La propia página de Aerolíneas Argentinas incluye a ambas ciudades dentro de su red directa vinculada con el destino marplatense.

El crecimiento de la oferta no será exclusivo de la ciudad. Para enero de 2027, la aerolínea proyecta disponer de 1.508.834 asientos, un 13% más que en el mismo mes de 2026. La red nacional también crecerá un 13%, mientras que las operaciones regionales tendrán una expansión estimada del 16%.

A pesar del aumento de frecuencias nacionales, Mar del Plata continuará sin vuelos internacionales regulares dentro de esta programación, una posibilidad reclamada desde hace tiempo por distintos sectores vinculados al turismo local.

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En paralelo, Aerolíneas Argentinas anunció nuevas operaciones internacionales para el verano desde otros aeropuertos del país, entre ellas vuelos hacia Cartagena de Indias y Curazao, además de una conexión entre Córdoba y Cabo Frío, Brasil.

El refuerzo de la programación aérea aparece como una de las novedades de cara a la temporada estival, con más alternativas para llegar y salir de Mar del Plata sin necesidad de pasar siempre por Buenos Aires.

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