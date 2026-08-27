Los trabajos estuvieron a cargo del EMVIAL, junto con Obras Sanitarias y el Comité Preventivo de Inundaciones, y se concentraron principalmente en el sector norte del barrio.

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Entre las intervenciones se encuentra la construcción de un nuevo reservorio para captar y contener el excedente de agua. También se ampliaron y reemplazaron caños pluviales en los dos arroyos que atraviesan la zona.

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Además, los equipos realizaron tareas de limpieza y saneamiento de canales para favorecer el escurrimiento hacia el reservorio por las calles General Belgrano y Jukic.

Desde el EMVIAL señalaron que las obras forman parte de un esquema de trabajo destinado a atender problemas históricos de drenaje y reducir el riesgo de anegamientos durante períodos de lluvias intensas.

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