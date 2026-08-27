Preparándose para "El Niño": se realizaron obras pluviales en el barrio 2 de Abril
El Municipio construyó un reservorio, limpió canales y amplió caños en dos arroyos del barrio. Los trabajos apuntan a mejorar el escurrimiento ante lluvias intensas.
Los trabajos estuvieron a cargo del EMVIAL, junto con Obras Sanitarias y el Comité Preventivo de Inundaciones, y se concentraron principalmente en el sector norte del barrio.
Entre las intervenciones se encuentra la construcción de un nuevo reservorio para captar y contener el excedente de agua. También se ampliaron y reemplazaron caños pluviales en los dos arroyos que atraviesan la zona.
Además, los equipos realizaron tareas de limpieza y saneamiento de canales para favorecer el escurrimiento hacia el reservorio por las calles General Belgrano y Jukic.
Desde el EMVIAL señalaron que las obras forman parte de un esquema de trabajo destinado a atender problemas históricos de drenaje y reducir el riesgo de anegamientos durante períodos de lluvias intensas.